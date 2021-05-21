Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
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Seyir halinde olan otomobilin camı patladı

Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin elektrik tesisatının kısa devre yapması sebebiyle aracın arka camı patladı.

Kocaeli'de seyir halindeki otomobilin elektrik tesisatının kısa devre yapması sebebiyle aracın arka camı patladı. Patlama sebebiyle panik yaşayan sürücü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hareket halinde olan 41 HG 548 plakalı Renault markalı otomobilin, elektrik tesisatının kısa devre yapması sebebiyle aracın arka camı patladı. Patlama nedeniyle panik yaşayan ve otomobili yol kenarına parkeden sürücü, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı kontrol ettikten sonra, otomobili sahibine teslim etti. - KOCAELİ

Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
Seyir halinde olan otomobilin camı patladı
Seyir halinde olan otomobilin camı patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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