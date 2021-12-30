Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı - Haberler
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Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce'de seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken sürücü ve arkadaşları araçtan son anda çıktı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken sürücü ve arkadaşları araçtan son anda çıktı.

Yangın Düzce Kuzey Çevre Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 01.50 sıralarında Konuralp istikametinden Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Talha Salih A. idaresindeki 14 BV 757 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda alev almaya başladı. Sürücü alev topuna dönem otomobilden arkadaşları ile birlikte son anda çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebi ile trafik tek şeritten sağlanırken, çekici ile kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız-İHA)

Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı

Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı

Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı

Seyir halinde ki otomobil alev alev yandı

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