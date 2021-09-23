Seyir halinde kamyonet alev alev yandı - Haberler
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Seyir halinde kamyonet alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Seyir halinde kamyonet alev alev yandı Van-Erciş karayolunda seyir halinde olan boya yüklü kamyonet alev alev yandı.

VAN (İHA) - Seyir halinde kamyonet alev alev yandı

VAN - Van-Erciş karayolunda seyir halinde olan boya yüklü kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Yeşilköy Mahallesi civarında meydana geldi. Kasasında boya kutularının olduğu kamyonet seyir halinde iken bilinemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, kamyonetten geriye hurda yığını kaldı.

Seyir halinde kamyonet alev alev yandı

Seyir halinde kamyonet alev alev yandı
İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Son Dakika Haberleri
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