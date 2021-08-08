Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da bir kişi seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti.

Diyarbakır'da bir kişi seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti. Kör kurşunla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Olay, Yenişehir İlçesi Adliye Sarayı yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Y. isimli bir vatandaş, 01 DLV 72 plakalı Audi marka aracı ile seyir halinde iken aniden tavanından ses geldi. Aracını sağa çekerek kontrol ettiği esnada aracının tavanından uzun namlulu olduğu tahmin edilen çekirdeğe rastlayınca şoka girdi. Güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerinde araçta inceleme yapan güvenlik güçleri çekirdeğin nerden geldiğini araştırırken, araç sürücüsü, şikayetçi oldu. Öte yandan araca isabet eden çekirdeğin cam tavanından içeri girmemesi büyük bir faciayı önledi.

(Murat Başal/İHA)

Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji 'Yarın da sürecek' uyarısı yaptı
Toz bulutu Suriye'den kuvvetli rüzgarla geldi! Meteoroloji "Yarın da sürecek" uyarısı yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Yılmaz Erdoğan Süreyya Yalçın İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Lionel Messi Rıza Kayaalp Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyir halinde iken aracına kurşun isabet etti, faciadan döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 20:02:22. #1.15#

title