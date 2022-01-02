SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİLİ ÇEVREDEKİLER SÖNDÜRDÜ

AFYONKARAHİSAR'da seyir halindeyken motor kısmında yangın çıkan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Otomobildeki yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Afyonkarahisar Küçük Sanayi Bölgesi'ndeki sanayi girişinde meydana geldi. Afyonkarahisar'dan sanayi yönüne giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 ADJ 133 plakalı otomobilin motor kısmı henüz bilinmeyen nedenden dolayı bir anda alev aldı. Çıkan dumanı fark eden sürücü otomobili yolun kenarına park ederek çevredekilerden yardım istedi. Yardıma koşan çevredekiler, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.