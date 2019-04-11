Seyir Halinde Alev Alan Otomobile Polisler Müdahale Etti

KARABÜK'te, seyir halindeyken motor kısmından alev alarak yanmaya başlayan otomobil, polisin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Karabük Balıklar Kayası mevkiinde meydana geldi. Üniversite Mahallesi yönüne giden Uğur Aksoy yönetimindeki 06 FH 8972 plakalı otomobilin motoru bir anda alev aldı. Alevleri gören Aksoy, durdurduğu otomobilinden çıktı, bu sırada yakınındaki İl Emniyet Müdürlüğü binasından gelen polisler, durumu fark etti. Yangın tüpleri ile Aksoy'un otomobiline müdahale eden ekipler, kısa sürede sürede yangını söndürdü. Gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kullanılamaz hale gelen otomobil, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA