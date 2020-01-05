Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaş yaptı
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Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde seyir halinde alev alan ve ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

05.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:06
Seyir halinde alev alan otomobile ilk müdahaleyi vatandaş yaptı

Sakarya'nın ilçesinde seyir halinde alev alan ve ilk müdahalesi vatandaşlar tarafından yapılan otomobil itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Olay, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca merkezden Kandıra istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 MA 0820 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Olayı gören vatandaşlar hemen ilk müdahaleyi yaparak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürülürken konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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