SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI - Haberler
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SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi'nde gece yarısı Şükrü Eroğlu'nun kullandığı 43 EU 831 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü Eroğlu araçtan indikten sonra itfaiyeye haber verirken, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobili saran alevler kontrol altına alarak söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

SEYİR HALİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

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