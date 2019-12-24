Seyir halinde alev alan otomobil yandı
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Seyir halinde alev alan otomobil yandı

EDİRNE'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı.

24.12.2019 18:59 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:59
Seyir halinde alev alan otomobil yandı

'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

'de Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 22 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobili durdurup, dışarı çıkan sürücü Doğutürk, itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yangının bir anda çıktığını söyleyen sürücü Doğutürk, üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi.

 


Kaynak: DHA
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