Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde seyir halindeki alevlere teslim olan otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tosya'dan Kastamonu istikametine gitmekte olan 37 ER 998 plakalı Ranault marka otomobil, Bağlar Mevkiine geldiği sırada aniden alev aldı. Aracı yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışan sürücü, çabaları sonuç vermeyince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangın hakkında inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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