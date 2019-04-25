Seyir Halinde Alev Alan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçede İpek Yolu'nda sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek, Nusaybin İtfaiyesine bilgi verdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA