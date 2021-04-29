Seyir halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
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Seyir halinde alev alan otomobil hurdaya döndü

Seyir halinde alev alan otomobil hurdaya döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda seyir halinde motor bölümünden alevler yükselen otomobil, yanarak hurdaya döndü.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM otoyolunda seyir halinde motor bölümünden alevler yükselen otomobil, yanarak hurdaya döndü.

Yangın öğlen saatlerinde TEM Otoyolu, Kocaeli kesimi Körfez gişeler mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otoyolda seyir halinde olan Adem Tokgöz idaresindeki 34 HK 0349 plakalı Peugeot marka otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Körfez gişeleri mevki'ine motordan çıkan dumanları gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kullanılmaz hale gelen otomobil, çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ

Seyir halinde alev alan otomobil hurdaya döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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