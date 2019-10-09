Seyir halinde alev alan otomobil hasar gördü

09.10.2019 13:56

Batman'da seyir halindeyken alev alan otomobil hasar gördü.

Alınan bilgiye göre, Batman - Diyarbakır kara yolunda seyir halindeki, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 ROV 07 plakalı otomobilin motor bölümü alev aldı.

Sürücü yol kenarına çektiği otomobilden çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, otomobilde hasara neden oldu.

Kaynak: AA