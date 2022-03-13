Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı - Haberler

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Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

AA - Cihan Okur - Güncel
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Çorum'da seyir halindeyken alev alan kamyonda hasar oluştu.

ÇORUM (AA) - Çorum'da seyir halindeyken alev alan kamyonda hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Merzifon- Çorum kara yolu 35. kilometrede seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BG 6050 plakalı kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

Dumanı fark edip aracı park eden sürücü, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

Çorum'da seyir halinde alev alan kamyon yandı

AA / Cihan Okur - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Yangın, Çorum, Güncel, Haberler

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