Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü

12.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:59

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi.

D-010 kara yolu Ankara Caddesi TOKİ konutları mevkisinde seyreden Nihat Efe idaresindeki 16 ALU 379 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden sürücü Efe, aracı durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Alevlere ilk müdahaleye yolda geçen sürücüler yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın sonucunda kamyon kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Efe, seyir halindeyken aracın bir anda alev aldığını fark etmesi üzerine durduğunu ve yangının büyüdüğünü belirtti.

Öte yandan, yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde diğer sürücülerin yangına müdahalesi yer alıyor.

Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü
Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü
Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü
Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Burcu Biricik Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Türk Rusya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyir halinde alev alan kamyon itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 21:59:18. #1.15#
title