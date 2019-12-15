Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü
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Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

Denizli'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

15.12.2019 00:56 | Son Güncelleme: 15.12.2019 01:01
Seyir halinde alev alan araç hurdaya döndü

'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçesi Sümer Mahallesinde 2449 sokakta meydana geldi. Seyir halindeki araçtan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yükselen dumanlar bir anda aleve dönüştü. Olayın hemen ardından araç sürücüsü kendisini güçlükle dışarı attı. Olay yerine kısa bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.


Yangının motor kısmına gelen benzin borusundaki kaçaktan kaynaklandığı iddia edildi. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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