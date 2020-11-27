Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
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Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu

27.11.2020 15:55 | Son Güncelleme: 27.11.2020 16:23

Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu Kağıthane'de bulunan Seyir Caddesi, altyapıdan peyzaja kadar yepyeni bir görünüme kavuştu.

Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan Seyir Caddesi, altyapıdan peyzaja kadar yepyeni bir görünüme kavuştu.

Eskiden araç ve yaya trafiği yoğunluğu sebebiyle trafik sıkışıklığı yaşanan, araç parklanmasının uygunsuz şekilde yapıldığı Seyir Caddesi; ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yenilendi. Yapılan açılış programına Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve vatandaşlar katıldı. Kurdele kesiminin ardından Kaymakam Koç ve Başkan Öztekin Seyir Caddesinde incelemelerde bulundu.

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Çalışma kapsamında kaldırım ve yol genişletilerek, 2 bin 450 metre kare alana parke döşendi. Yanı sıra 2 bin metre bordür taşı yerleştirilerek, araçlar için cep parklar yapıldı. Cadde, yol ve kaldırım yenileme çalışmalarının ardından yapılan ağaç dikimiyle de prestij kazandı. Cadde'ye 100'e yakın çınar, manolya ve sığla ağaçları dikildi. Çevreci aydınlatmalar ile de gece vakti oluşabilecek ışık kirliliği önlendi. Refüjlerle çevrelenmiş alanlarda yeşil adalar oluşturuldu.

"Biz yola çıkarken özellikle seçim öncesi 53 proje söz vermiştik"

Açıklamalarda bulunan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin " Biz yola çıkarken özellikle seçim öncesi 53 projeyle ilgili söz vermiştik. Bunlardan bir tanesi Tematik Cadde ve Sokaklar projesiydi. Emniyet Evleri Seyir Caddesi, İsmet İnönü Caddesi yaklaşık 700 metre uzunluğunda insanların yürümekte zorluk çektiği bir bölgeydi. Mahalle muhtarıyla, esnaflarla istişare ettiğimizde bunu hızlı bir şekilde çözelim istedik. Çalışmalarımızı 2 ay sürede tamamladık" şeklinde konuştu.

Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu
Seyir Caddesi yeni görünümüne kavuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

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