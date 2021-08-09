Seyi·r terasi mi·safi·rleri·ni· bekli·yor

Giresun Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek projeleri bir bir vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Giresun Belediyesi, şehrin çehresini değiştirecek projeleri bir bir vatandaşın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Kale'nin Kuzey Batı yakasına modern bir şekilde inşa edilen ve vatandaşların hoşça vakit geçirebileceği, şehir manzarasına hakim alandaki seyir terası projesi hayata geçirildi.

Kafe hizmeti de veren seyir terasında misafirler sıcak ve soğuk içeceklerini yudumlarken doğa ve denizin eşsiz manzarasını izleyebiliyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, hem tarihi mekanları hem de turizm potansiyeli bulunan Giresun'umuzun bölgenin incisi olduğunu söyledi.

Giresun'un güzelliklerini dünyaya tanıtmak için çalışmalarına devam ettiklerini belirten Şenlikoğlu, "İnsanlar artık değişik yerler gezip görmek istiyorlar. İlimiz bu anlamda doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir yer. Bizler şehrimizin tanıtımı ve gelen misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Giresun'un turizmden istediği payı alabilmesi için projeler üretiyoruz. Bu projelerden hayata geçirdiğimiz seyir terasımız yerli ve yabancı misafirlerini bekliyor. Misafirlerimiz seyir terasımızdan Giresun'umuzun eşsiz manzarasını izleyebilirler. Seyir terasımızın şehrimiz turizmine katkısının olacağına inanıyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre