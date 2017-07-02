Şeyhül İmran Hazretleri Anıldı

Mudurnu evliyalarından Şeyhül İmran Hazretleri, geleneksel mevlit programıyla anıldı.



Mudurnu Kaymakamlığı ile Şeyhül İmran Kültür ve tanıtma Vakfınca düzenlenen anma etkinliği kapsamında Şeyhül İmran Tepesinde bulunan alanda mevlit okutuldu.



Okutulan mevlidin ardından 22 aşçı ve yardımcıları tarafından bin 200 kilogram pirinç, 180 kilogram yağ ile bin 500 kilogram et ve 200 kilogram nohut kullanılarak pişirilen etli pilav, 12 bin yufka eşliğinde katılımcılara ikram edildi.