Şeyhmus Tatlıcı kimdir?

Şeyhmus Tatlıcı kimdir? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Bodrum'daki evinde kalp krizi geçirerek 2012 yılında hayatını kaybeden iş adamı Şeyhmus Tatlıcı kaç yaşında vefat etti?

Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer alan merhum Şeyhmus Tatlıcı'nın hayatı hakkındaki bilgileri sayfamızda sizlere aktarıyoruz. Şeyhmus Tatlıcı kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanıtına ve biyografisine haberimizden erişebilirsiniz.

ŞEYHMUS TATLICI KİMDİR?

1934 yılında Diyarbakır'da doğan Şehmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 tarihinde Bodrum'da vefat etti.

İki kardeşiyle geldiği İstanbul'da tatlıcı dükkânı açan Şeyhmus Tatlıcı, hayatının ilerleyen dönemlerinde aralarında Tat Towers ve Sapphire Gökdeleni gibi birçok gayrimenkulün bulunduğu büyük bir servetin sahibi oldu. Son yıllarında yaz aylarını Bodrum'da geçiriyordu.

Türkiye'nin en zengin iş adamları arasında yer almış olan Şeyhmus Tatlıcı, 16 Haziran 2012 tarihinde Bodrum'da vefat etti. Cenazesi İstanbul'da getirilerek, Teşvikiye Camii'nde kılınan öğlen namazından sonra İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 78 yaşında hayatını kaybeden Tatlıcı'nın, Taha ve Şeyhmus adlarında ikisi erkek, 8 çocuğu vardır.

ŞEHMUS TATLICI'NIN CENAZESİNDE PEK ÇOK İSİM YER ALDI

Tatlıcı'nın 27 yıllık eşi Bengi Tatlıcı'nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Basın mensuplarına "Sözün bittiği yerdeyiz." diyen Bengi Tatlıcı, "Konuşacak pek fazla bir şey yok. Kalp krizi geçirmiş yanında değildim." demekle yetindi.

Şehmus Tatlıcı'yı çocukluğundan beri çok yakından tanıdığını belirten Eski Meclis Başkanı Hikmet Çetin, "Şehmus Bey özel bir kişiydi, bir sektördü. O bakımdan çok büyük üzüntü içindeyim. Böyle beklenmedik bir ölüm hepimizi büyük ölçüde üzdü, çok da sarstı. Allah rahmet eylesin". dedi.

Şehmus Tatlıcı'yı yakından tanıdığını dile getiren İş adamı Faruk Süren de Tatlıcı'nın iş dünyasında tanınan bir insan olduğunu dile getirdi. Süren, "Sevecen, girişken, işin icabı her şeyi bilen bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

İş adamı Erdoğan Demirören ise, Şeyhmus Tatlıcı'yı 1970'li yıllardan beri tanıdığını belirterek şöyle konuştu: "Efendi, çalışkan bir insandı. Kendi işlerini yapardı. Elinden geldiği kadar herkese yardım etmeye çalışan, geniş bir ailenin ferdiydi. Rahmetli ağabeyini de tanırım. İyi bir insandı."

Tatlıcı ile her sene yaz mevsiminde görüştüklerini aktaran sanatçı Orhan Gencebay da, bu yaz da görüşmeyi düşündüklerini ancak nasip olmadığını ifade etti.