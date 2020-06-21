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Seyhan Ziraat Odası Başkanı Girmen: "ÇKS başvuru süresi uzatılmalı"

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, çiftçiler için büyük önem taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Girmen:
21.06.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:01

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Süleyman Girmen, çiftçiler için büyük önem taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru süresinin uzatılması çağrısında bulundu.

Girmen, yaptığı açıklamada, Çukurovalı çiftçilerin gerek aşırı yağış, dolu ve fırtına gerekse çöl sıcakları nedeniyle 2020 yılında büyük zarar gördüğünü, Covid-19 salgınının da bu zararın boyutunu arttırdığını söyledi. Girmen, "Çiftçilerimiz tüm bu olumsuzluklar nedeniyle adeta çaresizlik yaşıyor. 19 Haziran Cuma günü gerçekleşen aşırı yağış da bazı bölgelerimizde pamuk, narenciye, ayçiçeği ve mısır gibi ürünlere zarar verdi. Çiftçimiz yeni bir sorunla daha karşı karşıya kaldı. Bu süreçte ÇKS işlemlerini ertelemek zorunda kalan üretici mağdur edilmemelidir" dedi.

30 Haziran Salı günü mesai bitimine kadar Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlüklerine başvurunun yapılabileceği ÇKS'nin tarım sigortasından krediye, gübre, mazot ve yem bitkilerinin yanı sıra prim uygulamalarına kadar tüm tarımsal desteklerden yararlanabilmenin şartı olduğunu hatırlatan Girmen, "Fedakar üreticimiz yaşadığı tüm olumsuzluklara inat üretmeye, katma değer sağlamaya, ihracata, insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılamaya, ekonomik yaşama ve ihracata katkı sunmaya devam ediyor. Korona virüs sürecinde tarım üretiminin ve çiftçinin stratejik öneme sahip olduğu bir kez daha görüldü. Gerek ithalatın azalması, ihracatın arttırılması ve gerekse üreticilerimizin tarım faaliyetlerini sürdürebilmelerine, ÇKS işlemlerini rahatlıkla yapabilmelerine imkan tanınmalı, ÇKS başvuru süresi uzatılmalıdır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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