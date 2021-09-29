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Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor Seyhan Nehri'nde yosun temizleme seferberliği Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk: "Yosunlar nehrin her tarafını kapladı.

SEYHAN, ADANA (İHA) - Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor

Seyhan Nehri'nde yosun temizleme seferberliği

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk: "Yosunlar nehrin her tarafını kapladı.Sudaki oksijen sıfıra inmişti"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Seyhan Nehri yatağını başta yosun olmak üzere atıklardan arındırmak için çalışmalara başladı. 60 kişilik ekip, suyu kesilen nehirde yosunları topluyor.

Kuraklık nedeniyle su sirkülasyonunun azaldığı Seyhan Nehri bu sene yosun istilasına uğradı. Nehir yatağında balçık olan yerlerde yosunlar oluşurken boyları da her gün 2 metre uzadı. Vatandaşların kötü koku ve çevre temizliği talebi üzerine belediye ekipleri, Eski Baraj'dan Regülatör Köprü'ye kadar olan yaklaşık 3 kilometrelik nehir yatağında temizlik çalışması başlattı.

60 kişilik ekip, Devlet Su İşleri tarafından barajdan gelen suyun kesilmesiyle nehir yatağında ortaya çıkan başta yosun olmak üzere birçok atığı toplamaya başladı.

"Dip temizliği yapmalıyız"

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, temizlik çalışmalarında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Büyüköztürk, "Bu sene su sıkıntısı nedeniyle DSİ tarafından buraya su verilemedi. Dışarıdan gelen maddeler de yosunların üremesini tetikledi. Yosunlar her gün 2 metreye kadar uzamakta. Nehrin her tarafını kapladılar. DSİ ile koordineli çalışarak temizliği sürdürüyoruz. Dip temizliği yapmalıyız, yoksa bu yosunların önünü alamıyoruz" diye konuştu.

"Mücadele artık şart olmuştu"

Yosunlar kaldırıldıktan sonra nehir yatağında dip temizliği de yapılacağını aktaran Büyüköztürk, "Bunun başka bir çözümü yok. Burada biriken suda dışarıdan birçok organizma gelip biriktiği için sudaki oksijen sıfıra kadar inmişti. Sudaki yosunlar dışında diğer canlıların yaşaması zorlaşmıştı. Bu da yosunların üremesini tetikledi. Çevre kirliliği oluştu ve yosunların üzerindeki vektörlerin üremesiyle biz çok büyük sıkıntılar yaşadık. Mücadele artık şart olmuştu. Temizliğimiz devam ediyor ve yarın temizlik bittikten sonra dip kazı çalışmasına başlanacak" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Deda Büyüköztürk, nehirden çıkan yosunların belediyenin komposto tesisine gönderilerek gübreye dönüştürüleceğini söyledi.

Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor

Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor

Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor

Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor
İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Son Dakika Haberleri
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Haber: Seyhan Nehri'ni istila eden yosunlar temizleniyor - Haberler
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