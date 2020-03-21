Seyhan Nehri'ne düşen engelli kurtarıldı
Adana'da, gezmek için gittiği tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne düşen engelli kadın kurtarıldı.
21.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:34
Adana'da, gezmek için gittiği tarihi Taşköprü'den Seyhan Nehri'ne düşen engelli kadın kurtarıldı.
Suriye uyruklu Ayna Havur (50), akülü engelli sandalyesiyle gittiği Taşköprü'den suya baktığı sırada Seyhan Nehri'ne düştü.
Köprüde devriye gezen polis ekiplerinin, haber vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Bu sırada balık tutan bir vatandaşın kayığına binen polis ekipleri, kadını sudan çıkardı.
Havur, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA