Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen kişi kayboldu
Adana'da Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen kişi suda kayboldu.
15.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:14
Adana'da Seyhan Nehri'ne atladığı iddia edilen kişi suda kayboldu.
İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde Garip Aydın, Seyhan Nehri'ne atladı.
İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri söz konusu bölgeye sevk edildi.
Başlatılan arama çalışmalarına sualtı polisleri de katıldı.
Havanın kararması üzerine ara verilen çalışmalara yarın devam edileceği belirtildi.
Kaynak: AA