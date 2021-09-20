SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
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SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

ADANA'da Seyhan Nehri'nde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Seyhan Nehri Girne Köprüsü yakınlarında saat 07.30 sıralarında suda hareketsiz duran kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye CANKUR ve sağlık ekipleri yönlendirildi. CANKUR ekipleri, 25 yaşlarındaki erkeğin öldüğünü belirledi. Polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SEYHAN NEHRİ'NDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler
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