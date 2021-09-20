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Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu Cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis ikaz edip onları uzaklaştırdı Adana'da Seyhan Nehri'nde 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis ikaz edip onları uzaklaştırdı

ADANA - Adana'da Seyhan Nehri'nde 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Girne Köprüsü'nden karşıya geçen bir vatandaş Seyhan Nehri içinde birisinin hareketsiz halde görünce 112'yi aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Can-Kur ekipleri şahsın cansız bedenini nehirden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde 25 yaşlarındaki erkek şahsın uzun süre önce nehirde öldüğünü tespit etti.

Polis şahsın nasıl öldüğüyle ilgili çalışma başlattı. Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada cesedi görmek isteyen vatandaşlar köprünün üzerinde araçlarını park edince polis onları ikaz edip uzaklaştırdı.

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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