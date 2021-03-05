Seyhan Livaneli kimdir? Seyhan Livaneli kaç yaşında, nereli?
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Seyhan Livaneli kimdir? Seyhan Livaneli kaç yaşında, nereli?

05.03.2021 21:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:25
Seyhan Livaneli kimdir? Seyhan Livaneli kaç yaşında, nereli?

Yazdığı kitaplar ile sevilen isim Seyhan Livaneli kimdir? Seyhan Livaneli kaç yaşında, nereli? Seyhan Livaneli kitapları!

Yazdığı kitaplar ile sevilen isim Seyhan Livaneli kimdir? Seyhan Livaneli kaç yaşında, nereli? Seyhan Livaneli kitapları! Seyhan Livaneli hayatı, biyografisi!

SEYHAN LİVANELİ KİMDİR?

Seyhan Livaneli, 22 Ocak 1951 yılında Silifke'de doğdu.Ankara'da Bahçelievler İlkokulu, Deneme Lisesi,Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde okudu. Yirmi yılı aşkın süre sınıf öğretmenliği ve Türkçe öğretmenliği yaptı. Öğretmen olarak çalıştığı yıllarda Tepegöz isimli öyküsünün İlksan birincilik ödülü almasıyla profesyonel yazı hayatı başladı. 1994 yılında geçtiği Kültür Bakanlığında Halk Kültürleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.Halk Bilimi alanında ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptı.Değişik gazete ve dergilerde kültür yazıları yayınlandı. 2003 yılında yaş sınırını beklemeden emekli oldu.

SEYHAN LİVANELİ KİTAPLARI

Çanlar Hemingway İçin Çalıyor (Biyografik roman) Bir İhtimal Daha Yok (Roman), Babamın Not Defteri (Anı), Cam Kâse Mucizeleri (Çocuk romanı), Nar (Roman) isimli kitapları yazdı.

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