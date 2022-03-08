Seyhan Kahraman'ın ismi Esenyurt'ta yaşayacak

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Vefatıyla Esenyurt'u yasa boğan Esenyurt Belediyesi Meclis Üyesi Seyhan Kahraman'ın ismi ilçede yaşayacak. Esenyurt Belediyesi'nin dün gerçekleşen meclis toplantısında alınan karar ile Kahraman'ın ismi Yenikent Kültür Merkezi'ne verildi. Karar, mecliste grubu bulunan tüm partilerin 'Evet' oyları ile kabul edildi.

Esenyurt Belediye Meclisi, geçtiğimiz ay vefat eden Belediye Meclis Üyesi Seyhan Kahraman'ı unutmadı. Mart ayı meclisinin dün gerçekleşen ilk oturumunda, Kahraman'ın isminin Yenikent Kültür Merkezi'ne verilmesi kararlaştırıldı. İsim değişikliğini içeren Başkanlık Teklifi, mecliste grubu bulunan tüm partilerin 'Evet' oyları ile kabul edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kahraman'ın oturduğu koltuk boş bırakılırken, masasının üzerine de karanfiller konuldu. Toplantıda tek tek söz alan grup sözcüleri Seyhan Kahraman'ı anarak üzüntülerini ifade ettiler. Toplantının sonunda Kahraman'ın portresinin bulunduğu bölümde bir araya gelen Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve meclis üyeleri, Kahraman'ı bir kez daha andı.

Ali Deli'nin ismi de yaşatılacak

Toplantıda ayrıca, yine geçen ay vefat eden Bağlarçeşme Mahallesi Muhtarı Ali Deli'nin isminin de muhtarlık binasının bulunduğu parka verilmesini içeren Başkanlık Teklifi, oy birliğiyle komisyona sevk edildi. - İSTANBUL