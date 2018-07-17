Seyhan İlçesinde Yangın

Adana'da gıda ürünleri satılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.