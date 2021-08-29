Seyhan Halk Pazarı hizmete girdi

Seyhan Belediyesi tarafından başta kooperatifler olmak üzere temel gıda ürünlerini üreticiden tüketiciye ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen Seyhan Halk Pazarı'nın ilki Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmete girdi.

Seyhan Belediyesi tarafından başta kooperatifler olmak üzere temel gıda ürünlerini üreticiden tüketiciye ulaştırmak amacıyla hayata geçirilen Seyhan Halk Pazarı'nın ilki Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmete girdi.

Kooperatifleri desteklemek ve halka daha kaliteli ürünü uygun fiyata sunabilmek amacıyla faaliyete geçen "Seyhan Halk Pazarı" vatandaşa kapılarını açtı. Halk pazarını ilk hizmet gününde ziyaret eden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ürünleri inceledi ve çalışmaları takip etti. Başkan Akay, daha sonra müşterilere açılan halk pazarından alışveriş yaptı.

Projenin amacının kooperatif, birlik gibi yerel üreticileri desteklemek, ekonomik sıkıntı yaşayan tüketiciye uygun fiyatla ürünleri sunmak ve Adana ekonomisine bir nebze olsun canlılık katmak olduğunu ifade eden Akay, "Bu amaçla alımları kooperatifler, birlikler ve kamudan yapıyoruz. Belediye olarak imal ettiğimiz ürünleri de pazarda halkımıza sunuyoruz" dedi.

Projenin çok yakın zamanda gelişeceğine inandığını aktaran Akay şöyle devam etti:

"Çok sayıda kooperatif olması nedeniyle pazarımızın daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Özellikle kadınlarımızın ürettiği ürünler başta olmak üzere çok ciddi üretim mevcut. Bu potansiyeli kullanarak üretene destek, tüketiciye de kolaylık sağlamak istiyoruz. Üretici ile tüketiciyi buluşturduğumuz projeyi en üst seviyeye taşıdığımızda Seyhan Halk Pazarı'nı Adana ekonomisini bir nebze olsun canlandıran, üretene satış olanağı sağlayan, tüketicinin uygun fiyata ihtiyacını karşılayan bir kurum yapmış olacağız. Bunu gerçekleştireceğimize gönülden inanıyorum."

"Seyhan Halk Pazarı"nda kozmetik ürünleri hariç tüm ürünlerin satışı gerçekleştiriliyor. Pazarda satışı gerçekleştirilen ürünlerin büyük bölümü üreticiden ilk elden alınıyor. Pazarda ayrıca Seyhan Belediyesince üretimi gerçekleştirilen bütçe dostu bulaşık deterjanı, ahşap temizleyici gibi genel temizlik ürünlerinin de satışı yapılıyor. "Seyhan Halk Pazarı" haftanın 7 günü saat 08.30- 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı