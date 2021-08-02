Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı

Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi, Adana'nın Aladağ, Kozan, İmamoğlu ilçelerinde yaşanan ve yerleşim alanlarını da etkileyen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için "Dayanışma Ağı" kampanyasını başlattı.

Seyhan Belediyesi, Adana'nın Aladağ, Kozan, İmamoğlu ilçelerinde yaşanan ve yerleşim alanlarını da etkileyen orman yangınlarından etkilenen vatandaşlar için "Dayanışma Ağı" kampanyasını başlattı. Yangın nedeniyle evleri, ekinleri yanan, hayvanlarını yitiren bölge halkının ihtiyacı olan her türlü malzeme toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yangınların başladığı ilk günden itibaren arazöz, greyder ve kepçelerle ile söndürme çalışmalarına destek veren Seyhan Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla da yangınlardan etkilenen vatandaşların yemek, su ile geçici barınma ve kıyafet gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak için aralıksız görev yapıyor.

Yangın bölgelerinde incelemelerde bulunup, yangının mağdur ettiği vatandaşların acısına ortak olan Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhan Belediyesi olarak bölge halkının maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını belirtti. Akay, "Yüreklerimize yakan bu acı günleri, hep birlikte dayanışmayla aşacak, yaralarımızı birlikte saracağız. Belediyemizin imkanları ölçüsünde bölge halkına elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Bu acıyı yüreğinde hissedip, yangın nedeniyle mağdur olan yurttaşlarımızla dayanışmak isteyen hemşehrilerimize de aracılık yapmak için 'Dayanışma Ağı'nı kurduk. Yurttaşlarımız gıda, su, kıyafet, çadır, yatak, ocak, buzdolabı, mobilya, battaniye, hayvan yemi, temizlik malzemesi, çocuk bezi, mutfak araç gereçleri gibi her tür malzemeyi Yeşilyurt Mahallesi, Karafat Caddesi, salı pazarı yanındaki çok amaçlı tesisimize ulaştırabilir ya da 0322 432 74 74 - 1433 - 1118 0543 774 89 95 numaralı telefonlardan belediyemize ulaşabilir" dedi. - ADANA

Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı
Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Son dakika haberleri! Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
ANTALYA-MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGIN 5'İNCİ GÜNÜNDE
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Bodrum Belediye Başkanı Aras, Mazı-Çökertme arasındaki yangını canlı yayınladı: Artık ne yapacağımızı şaşırdık
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Varank Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Çağatay Akman Diana Spencer
Spor Fatih Terim Hakan Reçber Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan'dan yangın mağdurları için dayanışma ağı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 13:01:51. #1.14#

title