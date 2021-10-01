Seyhan'da sokaklar kışa hazırlanıyor

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Seyhan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince 96 mahallede gerçekleştirilen asfaltlama, bakım ve sağlıklaştırma çalışmaları ile parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu, Dumlupınar, Sarıhular, Akkapı, Karayusuflu, Gülbahçesi, Camuzcu, Sarıhamzalı, Yeşilevler, Pınar ve Şakirpaşa mahallelerinde çalışmasını sürdürdü.

Parke ekibi Gürpınar Mahallesinde, Altyapı ekipleri de Gürselpaşa ve Camuzcu mahallelerinde yaşam kalitesini daha da artırmak amacıyla çalışma yürüttü.

Asfalt serme, bakım ve sağlıklaştırma çalışması ile parke döşeme işleminin yağmurlar başlamadan tamamlanmasının planlandığını kaydeden Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, "Amacımız, halkımızın tüm ihtiyaçlarını yaşadığı yerde karşılayabilmek. Bu çerçevede halkın yaşam kalitesi daha da artırmak amacıyla 10 bine yakın sokakta asfalt serimi, sağlıklaştırma ve parke döşeme işini hızla sürdürüyoruz. Amacımız bu çalışmaları kısa sürede tamamlamaktır" dedi. - ADANA

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