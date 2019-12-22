Seyhan'da Şeb-i Yelda kutlaması

22.12.2019 11:53 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:58

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bu kez İran ve Afganlı kadınların da iştirak ettiği Şeb-i Yelda (Kış dönümü-en uzun gece) etkinliğine katıldı.



Emek Mahallesinde bulunan Seyhan Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen Şebi Yelda etkinliğinde ritüele göre başta karpuz ve nar olmak üzere her tür yiyecek hazırlandı ve yenildi. Çocukların rengarenk boyandığı Şeb-i Yelda kutlamasında kadınlar en uzun gecenin atlatılarak güneşin daha çok kendini göstereceği döneme ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



21 Aralık tarihinin en uzun gece ve kış dönümü olması nedeniyle bir özelliğinin olduğunu kaydeden Seyhan Belediye Bakanı Akif Kemal Akay, bu dönemi inanış ve kültür olarak daha da anlamdırarak kutlayan vatandaşların olduğunu anımsattı. 21 Aralık kış dönümünün bazı bölgelerdeki bir diğer adının Şeb-i Yelda olduğunu kaydeden Başkan Akay şöyle konuştu;



"Kış dönümünde başta İran olmak üzere birçok yerde, Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır. Bu ritüeli sürdüren halkımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz önemli çalışmaları kadınlarımızla birlikte yapıyoruz. Bugün de inanış veya kültür olarak kendileri için önemli olan Şeb-i Yelda gününde kadınlarımızla bir arada olmanın sevincini yaşıyoruz. Bu özel gününüzde tüm iyilik dileklerinin gerçekleşmesi, tüm kötülüklerin hepimizden uzak kalmasını diliyorum. Şeb-i Yelda gününüzü kutluyorum"



Başkan Akay, renkli görüntülerin oluştuğu Şeb-i Yelda kutlamalarında ritüele göre getirilen yiyecekleri inceledi. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Akay'ın ayrılmasından sonra Kadınlar Şeb-i Yelda kutlaması çerçevesinde doyasıya eğlendi. - ADANA

Kaynak: İHA