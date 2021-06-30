Seyhan'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Seyhan'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kurban satış ve kesim yerlerini belirledi.

Kurban Bayramı öncesi halkın temiz, sağlıklı hijyenik bir ortamda kurban alabilmesi için gerekli hazırlıkları yapan ve önlemleri alan Seyhan Belediyesi tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri şöyle:

Kurbah satış yerleri: Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Fevzipaşa Mahallesi Semt Pazarı yanı tren yolu, 2000 Evler Mahallesi Gülen Özkan Camii karşısındaki boş arsa, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi İtfaiye yanı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Semt Pazarı yanı, Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı havuz yanı, Gülbahçesi Kapalı Semt Pazarı yanı (top sahası).

Kurban kesim yerleri: Yeşilyurt Mahallesi Evren Sitesi yanı, Pınar Mahallesi Semt Pazarı, Gürselpaşa Kıyıboyu Kapalı Semt Pazarı yanı, Şakirpaşa Kapalı Semt Pazarı, 2000 Evler Mah. Gülen Özkan Camii karşısı, Emek Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Fatih Mahallesi Büyükşehir Belediyesi Semt Pazarı, Yeşiloba Mahallesi Semt Pazarı, Gülbahçesi Mahallesi Kapalı Semt Pazarı.

Ücretsiz kesim hizmeti

Seyhan Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kurban kesim hizmetini randevu sistemiyle ücretsiz olarak verecek. Dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilecek ücretsiz kesim hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Seyhan Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesinde ilan edilecek telefon numarasından randevu alarak kurbanlarını kestirebilecek. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şevval Şahin İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 08:53:26. #1.16#

title