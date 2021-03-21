Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için tüm olanaklarını seferber etti.

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için tüm olanaklarını seferber etti.

Covid-19 salgını nedeniyle, çok daha zor günler geçiren kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yatağa aç girmemesi için Seyhan Belediyesi aşevleri aralıksız hizmet veriyor.

Seyhan Belediyesi "Aşımızı Paylaşıyoruz" sloganıyla, Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevi, Fatih Mahallesi Aşevi, Narlıca Mahallesi Aşevi ile Kocavezir ve Fevzipaşa mahalle muhtarlıkları önünde 65 yaş üstü, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün olmak üzere yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikramı yapıyor.

Belediye "İçinizi ısıtıyoruz" sloganıyla da her sabah Taşköprü üzerinde ve Duygu Kafe önünde da vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıyor.

Başkan Akay, "Seyhan Belediyesi olarak en büyük projemiz ilçemizde hiç kimsenin yatağa aç girmemesini sağlamak. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çalışıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü yoksullar oluşturuyor ve salgın döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlanan çok sayıda vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Seyhan'da aşevleri büyük bir ihtiyaç haline geldi. Salgın döneminde vatandaşlarımıza 200 bin porsiyon sıcak yemek, 23 bin porsiyon da sıcak çorba ikram ederek, aşımızı paylaştık. Önümüzdeki günlerde günlük 5 bin porsiyon yemek çıkarabilecek yeni yemekhanemizi de hizmete alacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yatağa aç girmemesini sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı