Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak

21.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 21.03.2021 12:56
Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için tüm olanaklarını seferber etti.

Akif Kemal Akay başkanlığındaki Seyhan Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için tüm olanaklarını seferber etti.

Covid-19 salgını nedeniyle, çok daha zor günler geçiren kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yatağa aç girmemesi için Seyhan Belediyesi aşevleri aralıksız hizmet veriyor.

Seyhan Belediyesi "Aşımızı Paylaşıyoruz" sloganıyla, Bey Mahallesi Şehit Fatih Yeniay Aşevi, Fatih Mahallesi Aşevi, Narlıca Mahallesi Aşevi ile Kocavezir ve Fevzipaşa mahalle muhtarlıkları önünde 65 yaş üstü, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara günde iki öğün olmak üzere yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ikramı yapıyor.

Belediye "İçinizi ısıtıyoruz" sloganıyla da her sabah Taşköprü üzerinde ve Duygu Kafe önünde da vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıyor.

Başkan Akay, "Seyhan Belediyesi olarak en büyük projemiz ilçemizde hiç kimsenin yatağa aç girmemesini sağlamak. Hiç kimseyi aç ve açıkta bırakmamak için çalışıyoruz. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın önemli bir bölümünü yoksullar oluşturuyor ve salgın döneminde evlerine ekmek götürmekte zorlanan çok sayıda vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Seyhan'da aşevleri büyük bir ihtiyaç haline geldi. Salgın döneminde vatandaşlarımıza 200 bin porsiyon sıcak yemek, 23 bin porsiyon da sıcak çorba ikram ederek, aşımızı paylaştık. Önümüzdeki günlerde günlük 5 bin porsiyon yemek çıkarabilecek yeni yemekhanemizi de hizmete alacağız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yatağa aç girmemesini sağlayabilirsek ne mutlu bize" dedi. - ADANA

Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak
Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak
Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak
Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Binnur Kaya Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Özcan Bizati Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyhan'da hiç kimse aç ve açıkta kalmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 13:00:45. #1.16#
title