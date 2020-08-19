Seyhan'da gergin meclis Seyhan Belediye Meclisinde de gündem dışı konuşmalar gündem oluşturmaya devam ediyor.

Seyhan Belediye Meclisinde de gündem dışı konuşmalar gündem oluşturmaya devam ediyor. Ağustos ayı toplantısının ilk gününde konuşan MHP'li Şehmus Uçar'a bir gün sonra CHP Meclis Üyesi ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk cevap vererek,"Bana özür borcu var" dedi.

Seyhan Belediye Meclis Ağustos ayı toplantısı ikinci birleşimi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Gülcan Bingöl ve Duygu Ayçe Atikaslan tarafından açıldı.

Gündem dışı ilk sözü alan CHP Meclis Üyesi ve Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk, bir gün önce kurban satış noktaları ile ilgili konuşan MHP'li Şehmus Uçar'a isim vermeden cevap verdi. Buyruk, "Kurban satış yerleri ile ilgili bir meclis kararımız vardı. 5 Kasım 2019 tarihinde karar şöyle alınmıştı: Kurban satış çadırı işgaliye ücreti 20 Tl. olarak belirlenmişti ve 100 metrekare için de 2 bin TL. fiyat biçilmişti . Bu resmi bir ücret ve bizim kararımıza kalmamış, meclis kararıyla alınmış bir konuydu. Bunu netliğe kavuşturmamız için söylemem gerekiyordu" dedi.

22 yaşında avukat, 26 yaşında da başkan yardımcısı olduğunu ifade eden Buyruk, "Bütün buralara liyakatle geldim, hiçbir şekilde gelmedim. Ben hiçbir şekilde kimsenin sözünü bölmedim, meclisin açıldığı günden beri kadın meclis üyeleri olarak hiçbir şekilde kimsenin sözünü bölmüyoruz, saygı ile dinliyoruz, aynı saygıyı ben de bekliyorum, ama ben olayı kişiselleştirmeden bir meclis kararından bahsettim. İlerleyen süreçlerde de bildiğim bir konuysa, bana bağlı bir alanla ilgiliyse bildiğimi anlatacağım" dedi.

"Burada asıl olan kibarlık ve nezaket meselesidir" diyen Buyruk daha sonra şöyle devam etti:

"Biz buraya hakaret duymak için gelmedik, seçilmiş bir meclis üyesi ve seçilmiş bir başkan yardımcısıyım. Dolayısıyla hiçbir şekilde hakaretin altın kalmayacağım. Burada hiç kimse seçilmiş olduğu için seçilmişlere ve atanmışlara hakaret edebileceği duygusu ve düşüncesine kapılmasın. Biz burada nezaket kuralları içerisinde siyaset fikir üretebilir, siyaset yapabilir ve proje üretebiliriz. Asma bütün kriterler bellidir, saygı ve nezaket çerçevesindedir. Benimle konuşmak istemeyen kişiyle ben de konuşmak istemiyorum, ismini anmak istemiyorum. Çünkü benim şahsına 'sen karışma, bilip bilmeden konuşma, sus orda, karışma' diyen erkek zihniyeti zaten kadınları öldürdü ve öldürmeye de devam ediyor. Mecliste susturuluyoruz, evde susturuluyoruz. Peki bu erkek zihniyeti ve eril ifadeler nereye kadar devam edecek? Ben bunu bilmiyorum. İstanbul Sözleşmesi yaşamasın, kadınlar yaşamasın, Meclis erkek, her yer erkek kokuyor fazlasıyla. Teknik bir konuta söz alıp cevap verdiğimde 'sen sus bilmiyorsun" diyorsun, kadın bilgisinin ve emeğinin her yerde yok edildiğini biz zaten kadınlar olarak biliyoruz. Ama meclis üyesi arkadaşımız, muhtar arkadaşlarımızın ve basının önünde beni rencide etmek amacıyla ya da başka arkadaşları rencide etmek amacıyla yapmış olduğu hareketleri tasvip etmiyorum ve kendisini bana karşı bir özür borcu vardır. Ben kendisine kasıtlı olarak saygısızlık yapmadım, ama kendisi de bana aynı saygısızlığı yapamaz. Ben kadın olduğum için dün bu saygısızlığı gördüm. Siyasi düşüncelerimiz farklı olabilir. Benim kendisine saygısızlığım hiçbir zaman olmadı ama beni susturması, kadınlığıma laf etmesi, 'sen sus, karışma' ifadesini hiçbir şekilde kabul etmiyorum" diye konuştu.

Buyruk konuşmasını tamamlayınca MHP'li Şehmus cevap vermek için 2 kez söz istedi. Başkan Akif Kemal Akay, Uçar'a söz vermedi.

MHP Grup Başkanvekili Şehmus Uçar, ilk gün meclis toplantısında yaptığı gündem dışı konuşmaları içerisinde Tellidere'deki kurban satış noktasına değinmişti. Uçar, Kurban Bayramına bir hafta kala kurbanlıklara satacak vatandaşlara 4 yer ayrıldığını, bunları içinde Tellidere'nin olmadığını fakat buraya kurban satış noktası kurulduğunu belirterek, bunun için Zabıta Müdürlüğü'nü aradığını, Müdürün orayı kaldıracağını söylemesine rağmen 10 olan satış yerinin 20'ye çıktığını söyledi. Kurbanlık satan vatandaşlara meclis üyesi olduğunu bildirmeden sorduğunu ve belediyenin 2'şer bin lira para aldığını söylediklerini ifade etti. CHP Meclis Üyesi ve aynı zamanda Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk yerinden bu konuda meclis kararı bulunduğunu hatırlatınca MHP'li Şehmuz Uçar, ses tonunu yükselterek, "Meclis kararı yok öyle bir yerde. Bilip bilmeden oradan konuşmayın siz. Bir defa bilmeden konuşma, zaten sana kibarca konuşmam ben. Dinlemeyi bilin ilk önce" demişti.

Yapılan diğer konuşmalardan sonra gündemlere geçildi. 4 madde görüşüldüğü Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına bugün saat 17.00'de devam edecek. - ADANA

Kaynak: İHA