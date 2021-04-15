Seyhan'da eşitlik dostu işyerlerine 'mor bayrak'
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Seyhan'da eşitlik dostu işyerlerine 'mor bayrak'

Seyhan'da eşitlik dostu işyerlerine 'mor bayrak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi'nin, kadınların çalışma hayatında çağdaş ve güçlü bireyler olarak görev almalarını desteklemek amacıyla başlattığı proje kapsamında kadın-erkek eşitliğini gözeten işyerlerine "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri" tabelası veriyor.

Seyhan Belediyesi'nin, kadınların çalışma hayatında çağdaş ve güçlü bireyler olarak görev almalarını desteklemek amacıyla başlattığı proje kapsamında kadın-erkek eşitliğini gözeten işyerlerine "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri" tabelası veriyor.

Kadınların iş yaşamında daha çok istihdam edilmesi konusunda öncülük yapan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay yönetimindeki belediye, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması konusunda da farkındalık oluşturuyor.

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri" projesinde eşitlik dostu işyeri statüsü için işverenin kadın girişimci olması, sigortalı çalışan kadın sayısının yüzde 50 ve üzerinde olması, işyerinde kadınlar için ayrı tuvalet bulunması, işyerinin engelli erişimine uygun bulunması, işyerinin kaliteli ve temiz hizmet vermesi koşulları aranıyor.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarında yüzde 20 indirim

Kriterlere uygun olan işletmelere, işyeri açma ve çalışma ruhsatı harçlarında yüzde 20 indirim yapılıyor ve tasarımı Seyhan Belediyesi tarafından yapılan "Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri" tabelası asılıyor. Eşitlik dostu işyeri tabelasına hak kazanan işletmelerin duyarlılıkları ile fark oluşturup, kadınların ekonomi üzerindeki olumlu etkilerinin fark edilmesini sağlamaları hedefleniyor.

Mor Bayrak Eşitlik Dostu İşyeri statüsü kazanmak isteyen işletmelerin, Seyhan Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne başvurması gerekiyor. - ADANA

Seyhan'da eşitlik dostu işyerlerine 'mor bayrak'
Seyhan'da eşitlik dostu işyerlerine 'mor bayrak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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