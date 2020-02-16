Seyhan'da asfalt çalışmaları

Seyhan'da asfalt çalışmaları

Seyhan Belediyesi tarafından ilçede 9 noktada asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

16.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 16.02.2020 15:14
Seyhan'da asfalt çalışmaları

tarafından ilçede 9 noktada asfalt çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı , yazılı açıklamasında, mevsim normallerinin çok üzerindeki yağış nedeniyle yaşanan ve selde büyük zarar gören sokakların Yol ekipleri tarafından yenilendiğini belirtti.

İlçede aynı anda 9 ayrı noktada çalışma yapıldığını ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"Asfalt serme ve bakım-onarım çalışmaları titizlikle yapılıyor. İşlemi öncesi eski asfalt sökülüyor, zemin temizlenerek yeni asfalt seriliyor. Asfaltın en az 8 santimetre kalınlığında olmasına özen gösteriliyor. Bakım ve onarım çalışmasında da çukur kazılarak temizleniyor ardından yama, yol hizasında yapılıyor. Aynı zamanda kaldırımların da bakımı yapılıyor. Hedefimiz Seyhanlının yaşam kalitesini artırmak."

Kaynak: AA
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