Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak
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Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak

Seyhan'da 31 mahallede semt pazarı kurulacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Seyhan Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçilen tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 8-15 Mayıs cumartesi günleri açılacak pazar yerlerini belirledi.

Seyhan Belediyesi, artan Covid-19 vakaları nedeniyle geçilen tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 8-15 Mayıs cumartesi günleri açılacak pazar yerlerini belirledi.

31 mahallede kurulacak semt pazarlarında sadece yaş sebze ve meyve satışı yapılabilecek. Pazar tezgahları sosyal mesafe kurallarına göre kurulacak ve vatandaşların pazar yerine girişleri HES kodu sorgulamasıyla gerçekleştirilecek.

Seyhan'da 8 ve 15 Mayıs cumartesi günleri 10.00 - 17.00 saatleri arası açık olacak pazar yerleri şunlar:

Dumlupınar, Emek, Denizli, Gülbahçesi, Gürselpaşa, Hürriyet, Küçükdikili, Sarıhamzalı, Seyhan (Akkapı), İsmail Hazar (Şakirpaşa-1), Şakirpaşa-2, Ş.Uzm.Çvş. Enver Buğur (Pınar), Ş.Öz.Hrk.Pol.M.Ş.Polat Aydın (Gürselpaşa-1), Tellidere-2, Narlıca (Yeşilevler), Yeşiloba, Yeşilyurt, Reşatbey, Mithatpaşa, Sümer, Topel, Kanal, İstiklal, Hadırlı, Fevzipaşa, Çifteminare, Barbaros, Cemalpaşa, Barış, Bahçeşehir ve 2000 Evler. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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