Seyhan Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı
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Seyhan Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı

18.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.01.2021 15:05
Seyhan Belediyesinin düzenlediği tenis kursuna kayıt başladı

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 7-14 yaş grubu tenis kursuna kayıtların başladığı bildirildi.

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 7-14 yaş grubu tenis kursuna kayıtların başladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, hem tenis sporunu tanıtmak hem de bu sporu sevdirmek için Akkapı Tenis Kortu, Füze Selami Tesisleri ve Gürselpaşa Tenis Kortu'nda kurs düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, göreve geldikleri ilk günden bu yana spora ve sporcuya çok büyük bir önem verdiklerini ifade etti.

Haftanın belirli günleri yapılan kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Akay, şunları kaydetti:

"İlçemiz sınırları içerisinde yer alan ve belediyemize ait olan 3 ayrı spor tesisimizde haftanın belirli günleri uzman hocalarımız nezaretinde gerçekleşen kurslarımız 7-14 yaş grubu arasında olup, ücretsizdir. Geleceğin başarılı tenisçilerini yetiştirmeye kararlıyız. Tenis öğrenmek isteyen, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız velileri nezaretinde spor tesislerimize başvuruda bulunabilirler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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