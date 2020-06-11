Seyhan Belediyesinden cezaevine kitap desteği
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Seyhan Belediyesinden cezaevine kitap desteği

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevi'nde kalanların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları ulaştırılmasını sağladı.

Seyhan Belediyesinden cezaevine kitap desteği
11.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:36

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevi'nde kalanların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları ulaştırılmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus T3 Ceza İnfaz Kurumu'nda 9 kişilik bir koğuşta 21 aydır tutuklu olan Ö.S, topluma kazandırma çalışmalarının yanı sıra İngilizce öğrenmek istedi.

İsteğini yetkililere ileten Ö.S. Seyhan Belediyesinden İngilizce kitap talebinde bulundu. Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, talep edilen kitapları cezaevine ulaştırdı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, böyle bir çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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