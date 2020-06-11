Seyhan Belediyesinden cezaevine kitap desteği Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevi'nde kalanların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları ulaştırılmasını sağladı.

Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, Tarsus Cezaevi'nde kalanların yabancı dil öğrenmek üzere talep ettiği İngilizce kitapları ulaştırılmasını sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus T3 Ceza İnfaz Kurumu'nda 9 kişilik bir koğuşta 21 aydır tutuklu olan Ö.S, topluma kazandırma çalışmalarının yanı sıra İngilizce öğrenmek istedi.

İsteğini yetkililere ileten Ö.S. Seyhan Belediyesinden İngilizce kitap talebinde bulundu. Seyhan Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, talep edilen kitapları cezaevine ulaştırdı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, böyle bir çalışmaya destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Kaynak: AA