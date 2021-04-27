Seyhan Belediyesinden antrenörlere maddi destek

Seyhan Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörlere madde destekte bulunuldu.

Seyhan Belediyesi tarafından ilçedeki amatör spor kulüplerinde görev yapan antrenörlere madde destekte bulunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesi üzerine zor durumda olan 34 amatör spor kulübü antrenörlerine maddi yardım yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spora ve sporcuya her zaman destek verdiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa