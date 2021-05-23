Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi

Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine (TİS) göre kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye ödenecek.

Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine (TİS) göre kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye ödenecek.

Sendika yöneticileri ile Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın imzaladığı TİS ile emekçilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik imzalanan TİS ile Seyhan Belediyesindeki kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye verilmesi yönündeki kararın bir ilk olduğunun altını çizerek Başkan Akay'a, emekçiden yana tavrından dolayı teşekkür etti.

Başkan Akay, "Emekten ve emekçiden yana olan tavrımızı bir kez daha göstererek, mali ve sosyal haklar açısından örnek olacak ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İmzalanan TİS ile memur ve sözleşmeli memurların iyileştirme zamlarında, ikramiye ve sosyal haklarında da artışlar yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı