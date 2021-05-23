Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi

Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine (TİS) göre kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye ödenecek.

Seyhan Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesine (TİS) göre kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye ödenecek.

Sendika yöneticileri ile Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın imzaladığı TİS ile emekçilerin mali ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

Başkanlık makamında düzenlenen imza töreninde Tüm Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik imzalanan TİS ile Seyhan Belediyesindeki kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde 1000 TL'lik ikramiye verilmesi yönündeki kararın bir ilk olduğunun altını çizerek Başkan Akay'a, emekçiden yana tavrından dolayı teşekkür etti.

Başkan Akay, "Emekten ve emekçiden yana olan tavrımızı bir kez daha göstererek, mali ve sosyal haklar açısından örnek olacak ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Çalışanlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

İmzalanan TİS ile memur ve sözleşmeli memurların iyileştirme zamlarında, ikramiye ve sosyal haklarında da artışlar yapıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında! Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunulacak
700 binden fazla kamu işçisinin gözü zam pazarlığında! Sendikaların ortak talepleri Bakanlığa sunulacak
Mangal severlere kötü haber! Tavuk fiyatı kırmızı etle yarışıyor
Mangal severlere kötü haber! Tavuk fiyatı kırmızı etle yarışıyor
Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Türkiye'de sadece 21 ilde yetişiyor! Kuzugöbeği mantarının kilosu 3 bin TL'ye satılıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Sarıgül
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Armağan Çağlayan Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Adem Büyük Şenol Güneş Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan Belediyesinden 1 Mayıs ikramiyesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.05.2021 14:52:48. #1.13#

title