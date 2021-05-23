Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Seyhan Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Adana Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Seyhan Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Adana Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, makamında düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Seyhan Belediyesindeki kamu çalışanlarına 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 1000 lira ikramiye verilmesi yönündeki karar aldıklarını ifade etti.

Akay, mali ve sosyal haklar açısından örnek olacak ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Bu nasıl nefret! Husumetli çift, komşusunun araçlarını yakması için Adana'dan kundakçı getirtmiş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hande Ataizi Necati Şaşmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Adem Büyük Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 16:34:23. #1.16#

title