Seyhan Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Seyhan Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Adana Şubesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.