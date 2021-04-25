Seyhan Belediyesi, tıbbi ve aromatik bitki üretimine başladı

Seyhan Belediyesi, 20 farklı tıbbi ve aromatik bitki üretimine başladı.

Seyhan Belediyesi, 20 farklı tıbbi ve aromatik bitki üretimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın katılımıyla düzenlenen programla ilk aşamada 20 farklı tıbbi ve aromatik bitki üretimi için fideler toprakla buluşturuldu.

Üretim sürecinde organik gübrelerin kullanılacağını belirten Akay, üretilen bitkilerin laboratuvar ortamında gerçekleştirilecek analizlerin sonuçlarına göre üretim alanları ve çeşitliliğinin artırılacağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun