Seyhan Belediyesi tarihi yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Seyhan Belediyesi tarihi yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunacak

07.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:40
Seyhan Belediyesi tarihi yapıyı

Adana'da, Seyhan Belediyesi, ilçedeki tarihi bir yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunmak için çalışma başlattı.

Adana'da, Seyhan Belediyesi, ilçedeki tarihi bir yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunmak için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki tarihi bir yapı,"Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak ilçeye kazandırılması için belediye tarafından kamulaştırıldı.

Projesi hazırlanan tarihi yapı, yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının ardından hizmete girecek.

Binayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tarihi yapının kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Özcan Deniz Merve Dizdar Hüner Coşkuner İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Deniz Türüç Serdar Aziz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Derbi Antalya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyhan Belediyesi tarihi yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 16:40:31. #1.15#
title