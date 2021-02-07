Seyhan Belediyesi tarihi yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunacak

Adana'da, Seyhan Belediyesi, ilçedeki tarihi bir yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunmak için çalışma başlattı.

Adana'da, Seyhan Belediyesi, ilçedeki tarihi bir yapıyı "Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak hizmete sunmak için çalışma başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kayalıbağ Mahallesi'ndeki tarihi bir yapı,"Karikatür ve Edebiyat Evi" olarak ilçeye kazandırılması için belediye tarafından kamulaştırıldı.

Projesi hazırlanan tarihi yapı, yaklaşık bir yılda tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının ardından hizmete girecek.

Binayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tarihi yapının kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun