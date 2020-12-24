Seyhan Belediyesi'nden zor durumda olan anne ve 3 çocuğuna yardım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Seyhan Belediyesi'nden zor durumda olan anne ve 3 çocuğuna yardım

24.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.12.2020 16:14
Seyhan Belediyesi'nden zor durumda olan anne ve 3 çocuğuna yardım

Adana'da eşi cezaevinde olan ve kendi ve 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan aileye Seyhan Belediyesi'nce gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Adana'da eşi cezaevinde olan ve kendi ve 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan aileye Seyhan Belediyesi'nce gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan ve eşi cezaevinde olan Reyhan Kıvrım'ın durumunu öğrenen Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Koliler içinde muhtelif gıda ve temizlik malzemesini aileye teslim eden yetkililer, aileye yardımların düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seyhan Belediyesi'nden zor durumda olan anne ve 3 çocuğuna yardım | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 16:15:38. #1.14#
title