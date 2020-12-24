Seyhan Belediyesi'nden zor durumda olan anne ve 3 çocuğuna yardım

Adana'da eşi cezaevinde olan ve kendi ve 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan aileye Seyhan Belediyesi'nce gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Adana'da eşi cezaevinde olan ve kendi ve 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan aileye Seyhan Belediyesi'nce gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 çocuğuyla zor koşullarda yaşayan ve eşi cezaevinde olan Reyhan Kıvrım'ın durumunu öğrenen Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yetkilileri, aileye gıda ve hijyen malzemesi yardımı yaptı.

Koliler içinde muhtelif gıda ve temizlik malzemesini aileye teslim eden yetkililer, aileye yardımların düzenli aralıklarla devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner