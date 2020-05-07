Seyhan Belediyesi'nden YKS öğrencilerine online eğitim

Adana merkez Seyhan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere online eğitim verilmeye başlandı.

Adana merkez Seyhan Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere online eğitim verilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların ve kurs merkezlerinin eğitime ara vermesi sonucu YKS'ye hazırlanan öğrencilerin sokağa çıkmadan evlerinden ders çalışmalarına olanak sağlayacak "Seyhan online eğitim platformu" kuruldu.

Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgında sokağa çıkma yasağı nedeniyle zor günler yaşayan öğrencilere kurdukları sanal kurs sistemiyle destek vereceklerini belirtti.

Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya da öğrencilerin uzman eğitimciler tarafından hazırlanan ders programına göre sınava hazırlanabileceğini belirterek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Platformdan faydalanmak isteyen öğrenciler "seyhan.bel.tr" internet sitesindeki modüle kayıt olarak veya "0 534 624 6715" numaralı telefonu arayarak kayıt olabilecek.

Kaynak: AA