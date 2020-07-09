Seyhan Belediyesi'nden evde sağlık ve bakım hizmeti Seyhan Belediyesinin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdiği "Evde sağlık ve bakım hizmeti" devam ediyor.

Seyhan Belediyesinin ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı kesimlere yönelik gerçekleştirdiği "Evde sağlık ve bakım hizmeti" devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamı kolaylaştırmaya dönük çalışmada bulunuyor.

Bireyin kendi evinde ve talep üzerine gerçekleştirilen sağlık hizmetinde enjeksiyon uygulaması, pansuman ve bası yarası bakımı, ameliyat sonrası dikiş alımı, oksijen ve nabız ölçümü, şeker ölçümü ve fizik tedavide manuel terapi yer alırken, kişisel bakım hizmetinde ise vücut temizliği, saç bakımı ve temizliği, el ve ayak bakımı ve kuaförlük hizmeti yer alıyor.

Uygulamadan faydalanmak isteyen 65 yaş üstü, engelli, hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar "0332 435 35 41" numaralı telefondan bilgi alabiliyor.

Kaynak: AA