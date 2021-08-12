Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi

Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Seyhan Belediyesi bünyesinde görev yapıp emekli olan emekçilere Belediye Başkanı Akif Kemal Akay teşekkür plaketi takdim edip, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi bünyesinde görev yapıp emekli olan emekçilere Belediye Başkanı Akif Kemal Akay teşekkür plaketi takdim edip, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi'nde görev yapıp emekli olan çalışanlara plaket töreni düzenlendi. Seyhan Belediyesi nikah salonunda gerçekleştirilen törende Başkan Akay yaptığı konuşmada, insanların çalıştıkları kurumla özdeşleşmesinin önemini vurguladı. Akay, "Bir kurumda çalışıp, emek harcayarak işimizi tamamlıyorsak bence bu iş diğer işlerden çok daha kutsaldır. Diğer arkadaşlarımız da mensup oldukları kuruma gerçekten sahip çıkarsa, ülke, toplum ve refah adına çok ciddi şeyler elde edilmiş olur. Umuyorum kalan arkadaşlarımız da kurumsal olarak bu hazzı taşırlar ve inşallah biz de bu günleri görürüz. Hepinize toplum adına yaptığınız hizmet adına teşekkür ediyor, mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum" dedi.

Akay, daha sonra Seyhan'a ve Seyhanlıya özveriyle ve fedakarca hizmet eden çalışanlara teşekkür plaketi takdim etti. Emekli olan emekçiler ise buruk bir mutluluk yaşadı. - ADANA

Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi
Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi
Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Şimşek Meral Akşener Bülent Tüfenkci Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Muslera Mete Gazoz Alex Teixeira Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seyhan Belediyesi'nde emekli olanlara plaket verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:12:34. #1.16#

title